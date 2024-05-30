Эксперт Кузьменко: в ещё одной схеме мошенников используются старые сим-карты

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, Сергей Кузьменко, сообщил о появлении нового способа мошенничества, который позволяет злоумышленникам получать несанкционированный доступ к чужим учетным записям на различных порталах.

По словам эксперта, мошенники используют старые сим-карты, которые попали в повторную продажу, для восстановления доступа к учетным записям на портале «Госуслуги», онлайн-банках и социальных сетях.

Эта хитрая схема позволяет мошенникам получать доступ к личной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях, а также другие конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для совершения преступлений.

Проблема усугубляется тем, что пользователи часто не отвязывают старые номера от своих аккаунтов, а мобильные операторы не могут проверить их статус и отключить их.

В результате мошеннические действия остаются незамеченными, а для пользователя становится практически невозможным восстановить доступ к своим учетным записям, так как номер уже не принадлежит ему.

Для предотвращения становления жертвой данного мошенничества, руководитель Центра цифровой экспертизы дал несколько рекомендаций.

Во-первых, при смене номера следует отвязать его от всех важных аккаунтов, включая «Госуслуги», а также заблокировать номер полностью, чтобы предотвратить его попадание в руки мошенников.

Кроме того, рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно, чтобы усложнить доступ к учетным записям для злоумышленников.

Регулярная смена паролей на всех учетных записях и создание сложных паролей также являются важными мерами безопасности, которые следует принимать.

Источник: РИА Новости.