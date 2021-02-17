Роскачество составило список лучших приложений онлайн-кинотеатров

Специалисты Росскачества проверили приложения онлайн-кинотеатров и рассказали, какие из представленных в России программ оказались самыми лучшими.

В общей сложности под проверку Роскачества попало 40 приложений, 20 из которых предназначены для iOS и столько же для Android.

Целью проверки было выяснить, насколько можно доверять приложениям свои платежные или персональные данные.

К слову, 10 приложений с апреля этого года будут обязательными к предустановке во всех умных телевизорах на территории РФ.

Так, оказалось, что свыше 70% приложений имеют оценку 3,5 балла, что является хорошим показателем. По совокупности показателей лучшими программами оказались ivi, «Кинопоиск» и MEGOGO, причем они стали лучшими для обеих операционных систем.

Самыми функциональными были признаны ivi, «Кинопоиск» и MEGOGO, а в приложениях «ОНЛАЙН ТВ» и Amediateka оказался наименее защищенный доступ к аккаунту.

Самыми удобными приложения назвали Amediateka, «Большое ТВ» и Peers.TV для iOS, а также Amediateka, «ОНЛАЙН ТВ» и «МТС ТВ» для Android.