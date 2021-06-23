Главная » Новости

Роскачество сообщило об опасности установки сторонних будильников на Android-смартфоны

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 105 Опубликовано

\Оказалось, что некоторые приложения это замаскированные шпионские программы.

Специалисты Роскачества предупредили россиян об опасности установки на смартфоны под управлением Android сторонних будильников.

Дело в том, что среди приложений выявили замаскированные под обычные шпионские приложения. Эксперты протестировали 70 будильников, в которых есть дополнительные возможности, а именно этим и пользуются преступники.

Приложению нужен только доступ к файловому хранилищу, что позволит устанавливать собственную мелодию на будильник.

Однако, почти половина приложений запрашивает доступ к ряду других данных пользователя, включая геолокацию и просмотр местной Wi-Fi-сети.

Еще в таких приложениях есть реклама, причем отключить ее можно не всегда, а некоторые из них даже запрашивают доступ к контактам, микрофону и даже идентификатору вызовов.

В результате в Роскачестве призывают не устанавливать сторонник будильники на свои смартфоны.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов