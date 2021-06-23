\Оказалось, что некоторые приложения это замаскированные шпионские программы.

Специалисты Роскачества предупредили россиян об опасности установки на смартфоны под управлением Android сторонних будильников.

Дело в том, что среди приложений выявили замаскированные под обычные шпионские приложения. Эксперты протестировали 70 будильников, в которых есть дополнительные возможности, а именно этим и пользуются преступники.

Приложению нужен только доступ к файловому хранилищу, что позволит устанавливать собственную мелодию на будильник.

Однако, почти половина приложений запрашивает доступ к ряду других данных пользователя, включая геолокацию и просмотр местной Wi-Fi-сети.

Еще в таких приложениях есть реклама, причем отключить ее можно не всегда, а некоторые из них даже запрашивают доступ к контактам, микрофону и даже идентификатору вызовов.

В результате в Роскачестве призывают не устанавливать сторонник будильники на свои смартфоны.