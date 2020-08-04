Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Специалисты Роскачества рассказали, как грамотно пользоваться ноутбуками, чтобы они работали быстро и долго.

На сайте ведомства появилась информация, в которой содержатся рекомендации по эксплуатации ноутбуков.

В первую очередь отмечается, что при работе с ноутбуками нужно очень бережно обращаться с его жестким диском, так как перегрев или падение устройства, приведет к его быстрому выходу их строя, а это как известно одна из наиболее дорогостоящих деталей.

Выбирая ноутбуки советуют присматривать модели, оснащенные SSD-накопителями, которые позволят технике в целом работать быстрее.

Также на быстродействие ноутбука влияет и количество открытых файлов и программ, поэтому по мере возможности ненужные файлы или программы нужно закрывать.

Еще специалисты советуют регулярно сканировать ноутбук на наличие вирусов, которые также способны замедлять его работу.

Если техника не справляется с задачами, и есть возможность установить дополнительный модуль памяти, то в этом случае лучше сделать это, ведь так процесс работы ускорится.

Рекомендуется еще регулярно проверять память ноутбука и по мере возможности освобождать ее.

Немаловажным при эксплуатации ноутбука является его механическая чистка, ведь как бы там ни было, в его корпус обязательно попадает пыль и другой мусор.

Это приводит к перегреву техники, а также ее быстрому износу.