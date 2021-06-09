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«Роскачество» проверило работающие в социальной сети «ВКонтакте» приложения

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В Роскачестве решили проверить 56 подобных приложений на платформах Android и iOS, и оказалось, что ни одно из них не является безопасным, а некоторые еще могут списывать денежные средства.

«ВКонтакте» в отличие от конкурирующей социальной сети нельзя узнать о гостях на странице, поэтому пользователи устанавливают различные приложения типа «Мои гости».
В Роскачестве решили проверить 56 подобных приложений на платформах Android и iOS, и оказалось, что ни одно из них не является безопасным, а некоторые еще могут списывать денежные средства.

Ни одного из тестируемых приложений не гарантирует конфиденциальности, к тому же мобильное ПО может не только похищать данные, но также и деньги.

В Роскачестве отметили, что пока тестировались приложения десяток из них исчез из магазинов приложений, а это указывает на недобросовестность разработчиков.

Специалисты Роскачества во время тестов заметили, что 60% трафика, генерируемого программами, разработчики направляют через зарубежные серверы, причем большинство из них оказались расположены в Турции.

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