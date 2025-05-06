Роскачество провело разбор пяти типичных ошибок пользователей браузеров

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о наиболее распространённых ошибках, которые совершают пользователи при работе с браузерами. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Одной из главных проблем специалисты назвали установку расширений из неофициальных источников. Руководитель Центра Сергей Кузьменко отметил, что под видом безобидных инструментов могут скрываться вредоносные программы, способные скомпрометировать личные данные пользователей, включая банковскую информацию. Для минимизации рисков рекомендуется скачивать расширения только из официальных магазинов и обращать внимание на репутацию разработчиков.

Второй распространённой ошибкой является игнорирование очистки кэша и cookie-файлов. Переполненный кэш замедляет работу браузера, а файлы cookie используются для отслеживания активности в сети и создания «цифрового портрета» пользователя.

Эксперты также предупреждают о рисках, связанных с бездумным предоставлением сайтовам множества разрешений, например, к камере, микрофону или местоположению. Рекомендуется регулярно проверять выданные разрешения и ограничивать доступ к чувствительным функциям.

Четвёртая ошибка — сохранение личных данных для автозаполнения форм в браузере. Специалисты советуют периодически просматривать сохранённую информацию, удалять устаревшие записи и использовать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

Пятая ошибка связана с пренебрежением настройками безопасности браузера. Пользователям рекомендуют активировать защиту от вредоносных сайтов, настроить блокировку всплывающих окон и отключить отслеживание интернет-активности.

Центр цифровой экспертизы напоминает, что внимательное отношение к безопасности в браузерах поможет защитить личные данные и повысить уровень конфиденциальности в интернете.