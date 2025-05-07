Главная » Новости

Роскачество провело инструктаж по борьбе с массовыми СМС-атаками

Автор На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали рекомендации по защите от СМС-бомбинга, направленного на создание паники и компрометацию персональных данных. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Газеты.Ru».

СМС-бомбинг представляет собой целенаправленную кибератаку: пользователь получает сотни сообщений, часто маскирующихся под уведомления о взломе аккаунта или оформлении кредита. Цель злоумышленников — спровоцировать панику и вынудить жертву передать конфиденциальную информацию через вредоносные ссылки или телефонные звонки.

По данным Роскачества, атака сопровождается звонками от мнимых сотрудников операторов связи, которые под предлогом помощи в «блокировке» атаки запрашивают личные данные, пароли и коды подтверждения. Это создает серьезные риски утечки информации и взлома цифровых аккаунтов.

Рассылки осуществляются через специализированные программы и сервисы, способные за короткое время инициировать массовую отправку сообщений. Пока пользователь занят борьбой с потоком спама, злоумышленники могут попытаться взломать его учетные записи в социальных сетях или сервисах.

Эксперты советуют при атаке внимательно следить за содержанием сообщений, поскольку среди них может оказаться действительно важная информация, например, о входе в аккаунт с нового устройства. В случае атаки рекомендуется заблокировать номера отправителей, сохранять спокойствие и ни при каких обстоятельствах не передавать свои личные данные.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко напомнил: «Самое важное — не поддаваться панике и не совершать необдуманных действий».

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.