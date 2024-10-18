Роскачество предупредило об опасных для смартфона ошибок пользователей

Эксперты Роскачества выделили самые распространенные ошибки пользователей смартфонов, которые могут привести к серьезным проблемам.

Одной из основных проблем является постоянное использование беспроводных сетей, таких как Wi-Fi, мобильный интернет и Bluetooth. Эти функции значительно расходуют заряд батареи, поэтому рекомендуется отключать их, когда они не нужны.

Также стоит обратить внимание на GPS, который также потребляет много энергии, пишет Российская газета.

Проблемы могут возникнуть при автоматическом подключении к публичным Wi-Fi сетям. Подключение к таким сетям делает устройство уязвимым для взлома, что может привести к утечке личных данных, включая пароли и данные банковских карт.

Эксперты советуют не хранить конфиденциальную информацию на смартфоне, такой как реквизиты банковских карт или пароли. Многие приложения, обещающие ускорить работу устройства, на самом деле могут навредить. Например, «ускорители системы» могут выгружать важные системные процессы, замедляя работу телефона.

Существуют также фишинговые приложения, которые маскируются под менеджеры паролей и могут использоваться для кражи данных. Они могут запрашивать доступ к микрофону и телефонным звонкам, что создает дополнительные риски.

Не рекомендуется также пытаться самостоятельно разбирать смартфон для ремонта. Это может повредить защиту устройства и ухудшить его функциональность. Лучше обращаться в официальные сервисные центры, которые используют оригинальные запчасти и имеют квалифицированный персонал.

Существует заблуждение, что для продления срока службы батареи смартфон нужно полностью разряжать и заряжать до 100%. На самом деле, это может ускорить износ аккумулятора.

Эксперты рекомендуют устанавливать надежные пароли, регулярно обновлять программное обеспечение и использовать антивирусные программы для защиты личных данных.