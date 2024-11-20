Роскачество предупредило о рисках кражи SIM-карт и рекомендует установить PIN-код

Эксперты Роскачества предостерегли россиян о рисках кражи SIM-карт и подчеркнули важность установки PIN-кода. Мошенники, получившие доступ к SIM-карте, могут воспользоваться всеми связанными с номером телефона онлайн-сервисами, включая мобильный банк, социальные сети и мессенджеры. Поэтому важно оперативно блокировать утерянные SIM-карты.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с Газетой.ру отметил, что установка PIN-кода на SIM-карту значительно повысит безопасность. Это предотвратит возможность злоумышленников вставить карту в свой телефон и получить доступ к личным данным. Также рекомендовано отключить услугу мобильного перевода по СМС, чтобы избежать несанкционированного вывода средств с банковского счета.

Чтобы установить PIN-код на Android, нужно перейти в настройки, найти пункт «Блокировка SIM-карты», активировать функцию и ввести текущий код, который обычно установлен как «0000». На iPhone это делается в «Настройках» — «Сотовая связь» — «SIM-PIN».

После установки нового PIN-кода его нужно будет вводить каждый раз при активации SIM-карты. Эксперты также рекомендуют записать новый код в надежном месте, так как после трех неправильных попыток SIM-карта будет заблокирована.