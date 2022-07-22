Главная » Новости

Роскачество предупредило граждан в РФ об опасных модификациях мессенджера WhatsApp

На чтение 1 мин Просмотров 89 Опубликовано

Россиянам рассказали об опасности скачивания неофициальных версий мессенджера WhatsApp.

В Роскачестве сообщили, что в сети появилось огромное количество клоном мессенджера, которые не стоит скачивать, так как они являются опасными.

Неофициальные версии мессенджера WhatsApp регулярно появляются на интернет-площадках, что также подтверждает и глава WhatsApp Уилл Кэткарт. Так, подозрительной является студия HeyMods.

Он регулярно выпускает якобы улучшенные версии Hey WhatsApp, GB WhatsApp, WhatsApp Plus и тому подобные. Использование таких приложений не может гарантировать надежную передачу информации

«Различные модификации и улучшатели всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Насколько вам нужны такие цифровые «приправы», решайте сами. Но мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно скачанным из неофициальных источников и не от прямых разработчиков», — сказал специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

WhatsApp
Оцените статью
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.