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Роскачество предупредило граждан России о рисках взлома Smart TV в 2022 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1к. Опубликовано

Современные телевизоры, как и телефоны могут быть взломаны и использованы в качестве инструмента для слежки из-за наличия в них камер и микрофонов.

Смарт-телевизоры могут взламывать именно для слежки за пользователями, однако как отмечают специалисты, это трудоемкий процесс, поэтому взлом обычно направлен на определенного пользователя.

Тем не менее Роскачество предупредило граждан России о рисках взлома Smart TV в 2022 году и сообщило, как можно обезопасить себя.

Снизить вероятность отслеживания можно выключив функцию автоматического распознавания контента ACR. Отключить ее можно в разделах «Приватность», «Конфиденциальность», «Условия и политика» и тому подобных.

Обычно слежка за пользователями осуществляется за счет встроенных приложений, которые наблюдают за активностью пользователя, собирают и отправляют данные с целью в дальнейшем продать их рекламодателям.

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