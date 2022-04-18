Роскачество предупредило, что мошенники стали распространять поддельные приложения банков

Ситуация с удалением приложений российских банков из Google Play стала поводом для активизации мошенников.

В России обратили внимание на активное распространение поддельных приложений банков, причем мошенники завлекают пользователей тем, что они смогут обойти удаление приложений из магазинов приложений.

С таким же предложением рассылаются и СМС.

Опасными такие приложения являются из-за того, что вместе с ними на смартфоны можно скачать вредоносное ПО. Кроме этого, пользователи могут лишится и банковских средств.

В свою очередь в Роскачестве отметили, что обойти ограничения можно, и для этого нужно посетить официальный сайт банка, где указаны способы обхода ограничений.