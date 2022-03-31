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В Роскачестве порекомендовали россиянам не отключать обновления на смартфонах

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После введения санкций некоторые стали полагать, что смартфоны в России будут заблокированы, причем это будет сделано с очередным обновлением операционной системы.
Специалисты говорили, для того чтобы удалено заблокировать смартфон или планшет даже не нужно выпускать обновление, так как это можно сделать и без него.

Но некоторые проигнорировали информацию и отключили автоматическое обновление мобильной платформы.

В Роскачестве советуют не бояться удаленной блокировки смартфонов и обновлять их без опаски, причем это нужно делать сразу и не затягивать, так как с обновлением помимо каких-либо изменений происходит и обновление системы безопасности.

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