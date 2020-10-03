Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

Современные смартфоны с каждым годом становятся все сложнее, ведь в них появляются функции, которые должны защищать пользователя, но как правило владельцы смартфонов даже не знают о новых дополнениях и не понимают, как они работают.

Руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов агентству «Прайм», рассказал какие настройки лучше не трогать, чтобы не остаются без связи.

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

В первом случае можно лишится возможности принимать звонки с номеров, которых нет в телефонной книге, а во втором случае активируются определенные интерфейсные возможности, и некоторым будет сложно все вернуть как было до этого.

Также специалист посоветовал не получать root-доступ на Android-смартфонах и не делать Jailbreak на iOS устройствах.

Куканов отметил, что все эти рекомендации относятся к рядовым пользователям, так как опытные пользователи знают для чего существует та или иная функция в настройках и как ее правильно использовать.