Главная » Новости

Роскачество: отключение поиска сетей Wi-Fi позволит продлить работу батареи смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Увеличение емкости аккумулятора ведет к увеличению толщины смартфона, поэтому производители пока стараются решить проблему быстро разряжающего смартфона с поддержкой быстрой зарядки.
Пользователь может самостоятельно продлить время работы смартфона отключением некоторых функций, среди них Wi-Fi и Bluetooth-соединений.

Если пользователю не нужны беспроводные модули связи, то их стоит отключить, а это существенно продлит время автономной работы гаджета, пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов Роскачества.

Также аппарат будет дольше работать на одном заряде, если отключить лишние push-уведомления и «живые» обои.

В Роскачестве также напомнили, что нежелательно пользоваться смартфоном во время зарядки, так как это приводит к перегреву устройства.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.