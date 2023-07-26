Роскачество: отключение поиска сетей Wi-Fi позволит продлить работу батареи смартфона

Увеличение емкости аккумулятора ведет к увеличению толщины смартфона, поэтому производители пока стараются решить проблему быстро разряжающего смартфона с поддержкой быстрой зарядки.

Пользователь может самостоятельно продлить время работы смартфона отключением некоторых функций, среди них Wi-Fi и Bluetooth-соединений.

Если пользователю не нужны беспроводные модули связи, то их стоит отключить, а это существенно продлит время автономной работы гаджета, пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов Роскачества.

Также аппарат будет дольше работать на одном заряде, если отключить лишние push-уведомления и «живые» обои.

В Роскачестве также напомнили, что нежелательно пользоваться смартфоном во время зарядки, так как это приводит к перегреву устройства.