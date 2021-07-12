Специалисты Роскачества опубликовали два рейтинга, в которых отобразили лучшие модели смартфонов в категории противоударных и водонепроницаемых.

При тестировании использовали только смартфоны, официально представленные в стране, а их испытания проводились в аккредитованной лаборатории в три этапа, два из которых – ударостойкость и водонепроницаемость.

Так, выяснилось, что лучшим противоударным аппаратом стал Blackview BV9500, который выдержал 100 падений без единой царапины. Был отмечен и смартфон Honor 9 Lite, который в отличие от первого является устройством для повседневного использования.

Что касается водонепроницаемых моделей, то лучшими назвали Sony Xperia 10 II (128GB) и Huawei Mate 40 Pro (256GB), но при этом специалисты все же не рекомендуют погружать их в воду.