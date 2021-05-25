Роскачество опубликовало рейтинг лучших игровых телевизоров в РФ в 2021 году25.05.2021 11:46
Специалисты Роскачества протестировали 222 модели игровых телевизоров, и назвали лучших среди них в нескольких категориях.
Роскачество опубликовало рейтинг лучших игровых телевизоров в РФ в 2021 году, где лучшим в категории оптимальное соотношение стоимости и качества лидером оказался Samsung QE55Q80TAUXRU с диагональю экрана 55 дюймов.
В нем отмечают самое низкое время задержки (8,7 мс), а также наличие QLED-экрана, в котором меньше возникает проблем, связанных с выгоранием.
Модель LG 55NANO816NA названа лучшей для тех, кому нравятся хорошие цвета и те, кто использует телевизор вместо монитора доя компьютера.
При этом для PS5 и Xbox Series X такой телевизор окажется не самым лучшим.
Для игровых консолей лучшим назвали Sony KD-55XH9077, однако в этом случае «минусом» является стоимость и время задержки в 17 мс.
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