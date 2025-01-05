В Роскачество дали рекомендации, как не попасть в ловушку бесплатного Wi-Fi

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили, что использование общественных Wi-Fi сетей в кафе и торговых центрах может представлять опасность для личных данных.

Несмотря на улучшение технологий безопасности, злоумышленники разрабатывают новые способы атак, особенно в местах с незащищёнными сетями.

При подключении к таким сетям важно помнить о шифровании данных. Сайты с протоколом HTTPS обеспечивают безопасный обмен информацией, в то время как HTTP не защищает данные, что может привести к их краже.

Специалисты советуют использовать мобильный интернет через смартфон, включать двухфакторную аутентификацию, создавать уникальные пароли для разных аккаунтов и отключать общий доступ к файлам.

Также рекомендуется всегда выходить из учетных записей после использования сервисов и регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы защититься от возможных уязвимостей.