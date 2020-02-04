Роскачество назвало лучшие домашние и портативные колонки

В Роскачестве на тесты взяли 17 моделей колонок, среди которых были портативные и домашние модели с встроенными голосовыми помощниками.

При оценке колонок учитывали качество звучания, удобство использования и переноски, а также безопасность.

Из 17 протестированных колонок 5 моделей оказались домашними, остальные считаются беспроводными, причем все они по качеству звучания уступают проводным устройствам.

Среди домашних колонок лучшими назвали Naim MU-SO QB, B&O Beoplay M5 и Sonos Play:5 второго поколения.

Лучшими портативными стали Ultimate Ears (UE) Boom 2, Anker SoundCore Flare и Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II.

На тестах была Yamaha MusicCast 20 и JBL Pulse 3, а в этих устройствах для управления дополнительно используется мобильное приложение, которое признали небезопасным, так как не известно, где хранятся данные пользователей.