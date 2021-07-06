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Роскачество назвало лучшие беспроводные наушники 2021 года

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Роскачество провело очередное исследование носимой электроники. В этот раз эксперты проверяли беспроводные наушники стоимость до 10 тыс. рублей и до 3 тыс. рублей.
На основании исследования были составлены рейтинги. Также специалисты составили рейтинг недорогих наушников, которые подойдут для смартфонов от компании Apple.

В рейтинге до 10 тыс. рублей лучшими были признаны Huawei Freebuds 4i. Они оказались лучшими по параметрам среди конкурентов, но исключением стал аккумулятор.

До 3 тыс. рублей лидером стали накладные JBL Tune 510BT, способные проработать на одном заряде до 48 часов.

Но качество звука в них по мнению экспертов Роскачества, ниже среднего.

Роскачество назвало лучшие беспроводные наушники 2021 года
Самой лучшей моделью с активным шумоподавлением оказались JBL Live Pro+, их рекомендованная розничная цена на российском рынке 9 990 рублей.

Роскачество назвало лучшие беспроводные наушники 2021 года

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