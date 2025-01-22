Роскачество: банковские приложения от мошенников угрожают всем телефонам

В центре цифровой экспертизы Роскачества предупредили о распространении поддельных банковских мобильных приложений, которые выглядят и функционируют как оригиналы.

Мошенники используют отсутствие официальных банковских приложений на iPhone и невнимательность владельцев Android-смартфонов, чтобы заманить жертвы.

Эксперты советуют обращать внимание на количество отзывов — у подделок их обычно мало, и большинство из них отрицательные. Также фальшивые приложения могут иметь ошибки в названии или описании, а их дизайн часто имитирует оригинал.

При загрузке таких приложений пользователи рискуют раскрыть свои личные данные, включая CVV-код, что может привести к краже информации.

Некоторые поддельные приложения могут действовать как шпионские, передавая данные мошенникам. При авторизации в фальшивом приложении может прийти SMS с кодом, что позволит злоумышленникам получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Чтобы избежать мошенничества, важно заранее уметь распознавать поддельные банковские приложения, подчеркнул Сергей Кузьменко, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества.