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Роскачество: банковские приложения от мошенников угрожают всем телефонам

Автор На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

В центре цифровой экспертизы Роскачества предупредили о распространении поддельных банковских мобильных приложений, которые выглядят и функционируют как оригиналы.

Мошенники используют отсутствие официальных банковских приложений на iPhone и невнимательность владельцев Android-смартфонов, чтобы заманить жертвы.

Эксперты советуют обращать внимание на количество отзывов — у подделок их обычно мало, и большинство из них отрицательные. Также фальшивые приложения могут иметь ошибки в названии или описании, а их дизайн часто имитирует оригинал.

При загрузке таких приложений пользователи рискуют раскрыть свои личные данные, включая CVV-код, что может привести к краже информации.

Некоторые поддельные приложения могут действовать как шпионские, передавая данные мошенникам. При авторизации в фальшивом приложении может прийти SMS с кодом, что позволит злоумышленникам получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Чтобы избежать мошенничества, важно заранее уметь распознавать поддельные банковские приложения, подчеркнул Сергей Кузьменко, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества.

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