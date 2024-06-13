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Создан миниатюрный компьютер на базе российского процессора «Эльбрус»

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Одноплатный компьютер МП21, разработанный холдингом «Росэлектроника» в рамках Госкорпорации Ростех, представляет собой новое компактное устройство, основанное на двухъядерном процессоре Эльбрус-2С3.

Создан миниатюрный компьютер на базе российского процессора «Эльбрус»

Размеры этого компьютера составляют всего 95 на 95 мм, что делает его самым миниатюрным решением на основе данного типа процессора.

Особенностью процессора Эльбрус-2С3 является его российская архитектура, позволяющая использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, этот одноплатный компьютер может быть применен в бортовых вычислителях авиационной техники.

Главной отличительной особенностью МП21 является использование полноценного двухъядерного процессора Эльбрус-2С3 с тактовой частотой не менее 1600 МГц.

Процессор также оснащен встроенным графическим ядром, что позволяет широко использовать этот модуль в системах отображения информации. Модуль оснащен распаянной оперативной памятью объемом до 8 ГБ, что позволяет обрабатывать большие объемы данных.

МП21 может быть комплектован интегрированным твердотельным накопителем ёмкостью от 60 до 480 ГБ и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей отвод выделяемого тепла на охлаждающие конструкции.

Одноплатный компьютер МП21 выполнен в бескорпусном исполнении и имеет массу около 100 г (без теплораспределительной пластины). Потребляемая мощность не превышает 40 Вт.

Устройство может работать в широком диапазоне температур окружающей среды от -40 до +55 °C, что делает его пригодным для использования в бортовых вычислителях авиационной техники.

Первый заместитель генерального директора ИНЭУМ им. Брука, Игнат Бычков, отметил, что МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить импортные аналоги.

Модуль успешно прошел все испытания и готов к серийному производству. Его компактные габариты значительно расширяют возможности его применения.

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