Создан миниатюрный компьютер на базе российского процессора «Эльбрус»

Одноплатный компьютер МП21, разработанный холдингом «Росэлектроника» в рамках Госкорпорации Ростех, представляет собой новое компактное устройство, основанное на двухъядерном процессоре Эльбрус-2С3.

Размеры этого компьютера составляют всего 95 на 95 мм, что делает его самым миниатюрным решением на основе данного типа процессора.

Особенностью процессора Эльбрус-2С3 является его российская архитектура, позволяющая использовать его на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, этот одноплатный компьютер может быть применен в бортовых вычислителях авиационной техники.

Главной отличительной особенностью МП21 является использование полноценного двухъядерного процессора Эльбрус-2С3 с тактовой частотой не менее 1600 МГц.

Процессор также оснащен встроенным графическим ядром, что позволяет широко использовать этот модуль в системах отображения информации. Модуль оснащен распаянной оперативной памятью объемом до 8 ГБ, что позволяет обрабатывать большие объемы данных.

МП21 может быть комплектован интегрированным твердотельным накопителем ёмкостью от 60 до 480 ГБ и теплораспределительной пластиной, обеспечивающей отвод выделяемого тепла на охлаждающие конструкции.

Одноплатный компьютер МП21 выполнен в бескорпусном исполнении и имеет массу около 100 г (без теплораспределительной пластины). Потребляемая мощность не превышает 40 Вт.

Устройство может работать в широком диапазоне температур окружающей среды от -40 до +55 °C, что делает его пригодным для использования в бортовых вычислителях авиационной техники.

Первый заместитель генерального директора ИНЭУМ им. Брука, Игнат Бычков, отметил, что МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить импортные аналоги.

Модуль успешно прошел все испытания и готов к серийному производству. Его компактные габариты значительно расширяют возможности его применения.