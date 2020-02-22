«Росатом» приобретет компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»

«Гринатом» (входит в состав «Росатома») закажет компьютеры на базе процессора «Байкал».

«Гринатом» подписала контракт с «Байкал электроникс», а также ее партнёрами «Русбитех-астра» и Депо электроникс».

В рамках соглашения «Гринатом» получит систему, в основе которой будет лежать процессор Baikal-M.

При этом система будет поставляться не только с отечественным процессором, но также специально разработанной для него материнской платой.

Компьютеры будут адаптированы под задачи атомной отрасли. Напомним, Baikal-M создан по 28 наномертовому техпроцессу.

В его основе лежит 8 ядер ARM Cortex A57 и графический ускоритель Mali-T628.