Росатом планирует запуск квантовых вычислителей в 2030 году

Госкорпорация «Росатом» намерена начать производство квантовых вычислителей в России в промышленных масштабах с 2030 года. Об этом сообщила Екатерина Солнцева, директор по цифровизации корпорации, в интервью РИА Новости.

Солнцева отметила, что до 2030 года «Росатом» планирует создать конкурентоспособную квантовую индустрию, включая разработку суверенных квантовых технологий.

В рамках этого проекта корпорация рассчитывает разработать технологии для промышленного производства квантовых компьютеров и квантовых алгоритмов, которые смогут применяться не только в атомной отрасли, но и в других сферах.

В 2024-2025 годах «Росатом» начнет апробацию квантовых алгоритмов на модельных задачах, ожидая сформировать 5-10 проектов для внедрения продуктов квантовых вычислений. С 2026 года корпорация планирует переход к решению практических задач.

Солнцева подчеркнула важность определения конкретных промышленных задач, которые будут решаться с помощью квантовых процессоров, а также необходимость создания проектов, которые перейдут в практическую плоскость до 2030 года.

Она отметила, что квантовые вычисления могут предоставить российской атомной отрасли конкурентные преимущества на мировом рынке.

Внедрение квантовых технологий, по словам Солнцевой, приведет к созданию центров компетенций, раннему доступу к квантовым продуктам и улучшению экономических показателей деятельности «Росатома».