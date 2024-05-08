Росатом и Аквариус наладят в Иванове и Шуе выпуск чипов для шифрования

Госкорпорация «Росатом» и компания «Аквариус» («Орион») из Шуи объявили о совместном предприятии, которое будет заниматься разработкой и производством чипов для шифрования данных.

Эти чипы предназначены для использования в терминалах, поддерживающих работу с банковскими картами и мобильными устройствами, а также в серверах и системах хранения данных.

На реализацию проекта планируется нправить 100 миллионов рублей. Разработка устройств будет осуществляться в Иванове, а производство будет размещено на одном из предприятий компании «Аквариус» в Шуе.

Источник: ivanovonews.ru.