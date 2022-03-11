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Глава Роскосмоса Рогозин пообещал создать «неубиваемый» интернет в России

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагает создать свой независимый интернет, на который невозможно будет повлиять извне.
На встрече с депутатами Госдумы Рогозин внес предложение по созданию аналога Starlink (спутниковый интернет).

Его можно развернуть очень быстро и уже к 2025 году обеспечить всеми необходимыми космическими сервисами Севморпуть, а также создать в России независимый «неубиваемый» спутниковый интернет.

Как сказал Рогозин:

«Обязательно стране иметь — такой стране как наша — независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешёвое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере».

Глава Роскосмоса считает, что спутниковый интернет в России будет хорошей альтернативой проводному, так как зачастую прокладка оптоволокна малоэффективна.

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