Rockstar Games продает игру Midnight Club 2 в Steam с кряком Razor_1911

Компания Rockstar Games, аналогично другим издателям, не одобряет распространение пиратских копий своих игр. Однако оказалось, что она сама воспользовалась взломанными версиями.

Это обнаружили пользователи, пытаясь запустить Midnight Club 2, приобретенную в Steam. В процессе поиска причины возникшей проблемы оказалось, что Rockstar продавала людям взломанную версию игры с кряком Razor_1911.

Интересно то, что проблема с запуском не связана непосредственно с самим кряком. Сам взлом работает отлично даже спустя десятилетия. Настоящая причина заключается в DRM-системе Steam, и Rockstar не смогла выявить конфликт, препятствующий запуску игры. Стоит отметить, что аналогичная проблема возникает и с игрой Manhunt.

Источник — Gamemag.ru.