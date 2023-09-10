Главная » Новости

Rockstar Games продает игру Midnight Club 2 в Steam с кряком Razor_1911

Автор На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

Компания Rockstar Games, аналогично другим издателям, не одобряет распространение пиратских копий своих игр. Однако оказалось, что она сама воспользовалась взломанными версиями.

Rockstar Games продает игру Midnight Club 2 в Steam с кряком Razor_1911

Это обнаружили пользователи, пытаясь запустить Midnight Club 2, приобретенную в Steam. В процессе поиска причины возникшей проблемы оказалось, что Rockstar продавала людям взломанную версию игры с кряком Razor_1911.

Интересно то, что проблема с запуском не связана непосредственно с самим кряком. Сам взлом работает отлично даже спустя десятилетия. Настоящая причина заключается в DRM-системе Steam, и Rockstar не смогла выявить конфликт, препятствующий запуску игры. Стоит отметить, что аналогичная проблема возникает и с игрой Manhunt.

Источник — Gamemag.ru.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.