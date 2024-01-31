О прекращении поддержки операционных систем компания предупреждала еще осенью, но 30 января 2024 года предупреждение вступило в силу.

Rockstar Games прекратила поддержку операционных систем Windows 7 и 8, а значит игры компании больше не будут обновляться или получать поддержку, если установлена устаревшая версия ОС.

Команда разработчиков Cfx.re, которая занимается созданием ролевых клиентов для игр GTA 5 и Red Dead Redemption 2, также прекратила поддержку этих операционных систем.

После включения в состав компании Rockstar, команда рекомендовала пользователям перейти на более новые версии операционных систем, чтобы продолжить играть.

Это решение является аналогичным шагом, сделанным ранее компанией CD Projekt Red, которая объявила о прекращении поддержки игры The Witcher 3: Wild Hunt на Windows 7 и 8 в мае этого года.