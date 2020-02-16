Роботы полностью заменят людей в сборке смартфонов Xiaomi

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь в социальной сети написал, что компания завершила первый этап создания передового предприятия по производству смартфонов.

Представитель компании имел в виду завод с самыми передовыми технологиями, на котором будет полностью автоматизированная линия, работающая в сетях пятого поколения с большим количеством данных и постоянного анализа.

Какая доля автоматизации будет на заводе пока не сообщается, но было отмечено, что она будет очень высокая. Компания уже может запустить завод, но из-за коронавируса открытие пока отложили.

Также Лей Цзюнь отметил, что сейчас компания работает над полностью автоматизированным заводом, на котором вместо людей работы будут выполнять роботы.

Предположительно, такой завод в минуту будет выпускать 60 смартфонов. Когда такой завод начнет работать не сообщается. На первом этапе будет создана только экспериментальная линия.