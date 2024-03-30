Робота Emo научили предугадывать и повторять эмоции человека

Создание робота Emo, способного предвидеть и отвечать на эмоции человека, является значительным достижением Колумбийского инженерного университета. Благодаря камерам в зрачках робот способен устанавливать зрительный контакт с людьми, что важно для невербального общения.

Emo оснащен 26 мышцами, которые позволяют ему исполнять широкий спектр эмоций. Голова робота покрыта силиконовым материалом, имитирующим кожу. Искусственный интеллект модели предсказывает мимику, анализируя тонкие изменения в мышцах лица собеседника. Затем ИИ генерирует двигательные команды, чтобы робот мог выражать соответствующие эмоции, заложенные в его базу данных.

Для обучения робота сотрудники университета использовали видеоролики с выражениями человеческих лиц, чтобы Emo мог наблюдать их по кадрам. Чтобы робот мог использовать мимику, он был помещен перед камерой для произвольных движений. За несколько часов робот научился связывать выражение лица с двигательными командами.