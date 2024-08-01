Робот-стоматолог с ИИ провел первую в мире процедуру на человеке

Первый в мире робот-стоматолог самостоятельно выполнил процедуру на человеке. Система, разработанная бостонской компанией, использует 3D-сканер и искусственный интеллект.

Робот в восемь раз быстрее человека обнаружил кариес и подготовил зуб под коронку всего за 15 минут, в то время как стоматологи обычно тратят на это два часа.

Сначала робот создаёт точную 3D-модель полости рта пациента с помощью оптической когерентной томографии, без опасного рентгена.

Затем стоматолог и пациент принимают решение о лечении, после чего робот самостоятельно планирует и проводит операцию. Компания утверждает, что процедура прошла безопасно.

Роботизированная стоматология сократит время в кресле до 15 минут, повысит комфорт благодаря меньшему открыванию рта и в перспективе может снизить стоимость услуг.

Хотя такое оборудование пока не одобрено регуляторами, оно открывает путь к автономной роботизированной хирургии.