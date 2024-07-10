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Робот-пылесос Xiaomi X10 с системой самоочистки вышел за пределы КНР

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В Индии представили робот-пылесос Xiaomi X10, который уже можно купить на китайском рынке. Это устройство предлагает высокую производительность уборки благодаря всасыванию на уровне 4000 Па и использованию лазерной навигации LDS.

Одной из особенностей робота-пылесоса Xiaomi X10 является автоматическая станция очистки, которая оснащена мощным всасыванием на уровне 17000 Па.

Встроенный одноразовый пакет имеет вместительность 2,5 литра и рассчитан на 60 сеансов уборки.

Робот-пылесос Xiaomi X10 с системой самоочистки вышел за пределы КНР

Xiaomi X10 также оснащен резервуаром для воды объемом 200 мл, который обеспечивает регулируемый поток воды и позволяет роботу-пылесосу выполнять уборку в течение 80 минут. Его аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает до 180 минут непрерывной работы на площади до 230 метров квадратных.

Умные функции робота-пылесоса включают возможность автоматического удаления пыли без вмешательства пользователя, настраиваемые планы уборки через приложение Xiaomi Home и способность обходить препятствия. Он также имеет сертификат TÜV Rheinland и предоставляет высокий уровень защиты данных.

Цена робота-пылесоса Xiaomi X10 составляет 32 тыс. рублей, но с 15 июля робот-пылесос будет предлагаться по специальной цене 30 500 рублей. Устройство можно будет приобрести как интернет магазинах, так и в розничных магазинах Xiaomi.

Робот-пылесос Xiaomi X10 с системой самоочистки вышел за пределы КНР

Источник: gizmochina

Xiaomi Xiaomi X10
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