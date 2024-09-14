Робот Microsoft разбирает и перерабатывает 2 млн жёстких дисков в год

Microsoft разработала робота, который разбирает и перерабатывает два миллиона жёстких дисков в год. Когда диски выходят из строя, они могут содержать важные данные и ценные материалы, такие как алюминиевые пластины и неодимовые магниты.

В 2022 году команда под руководством Ранганатана Шриканта создала роботов, которые разбирают жёсткие диски, уничтожают пластины для защиты данных и перерабатывают оставшиеся части.

Система использует искусственный интеллект и компьютерное зрение для распознавания различных типов дисков и выбора метода разборки.

Microsoft планирует к 2025 году обеспечить 90% повторного использования и переработки жёстких дисков. Роботы обеспечивают безопасность данных, уничтожая только компоненты, содержащие информацию. Многие компании не утилизируют старые диски должным образом, и они часто оказываются на свалках.

Компания сотрудничает с производителями жёстких дисков и правительственными органами, чтобы улучшить утилизацию электронных отходов.

Это соответствует целям Microsoft по устойчивому развитию, включая снижение выбросов углерода. Каждый год в мире заканчивают свой жизненный цикл от 20 до 70 миллионов жёстких дисков. В 2022 году Microsoft уничтожила два миллиона жёстких дисков, но доля переработанных устройств не раскрыта.