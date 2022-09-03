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Робот «Маркер» будет поражать беспилотники-нарушители лазерной системой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Беспилотников-нарушителей робот сможет уничтожать на больших расстояниях, о чем со ссылкой на НПО «Андроидная техника» сообщил ТАСС.

Выяснилось, что перспективный робот «Маркер» будет нести на себе оборудования для детектирования и определения координат беспилотника с последующим перехватом.

Также он получит лазерную систему, которая будет способна поражать БЛА на больших расстояниях.

Помимо все вышеперечисленного, робот в дальнейшем получит еще и возможность выстреливать сетками, квадрокоптерами.

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