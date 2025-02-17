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Roborock выпустила в КНР новый робот-пылесос G30 Space с роботизированной рукой

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Компания Roborock анонсировала в Китае робот-пылесос G30 Space, который доступен в двух версиях: стандартной с ручной подачей воды и с автоматической системой подачи и слива. Оба варианта имеют гибкую док-станцию и уже доступны для предзаказа.

Roborock выпустила в КНР новый робот-пылесос G30 Space с роботизированной рукой

G30 Space оснащён пятиосевой роботизированной рукой, позволяющей поднимать мелкие предметы, а также навигационной системой Roborock StarSight 3.0 для улучшенного обхода препятствий. Сила всасывания составляет 22 000 Па, что позволяет эффективно убирать грязь и шерсть с разных поверхностей.

Roborock выпустила в КНР новый робот-пылесос G30 Space с роботизированной рукой

Кроме того, пылесос имеет систему мытья полов горячей водой при температуре 80°C и самоочищающуюся станцию.

Интерактивный искусственный интеллект Roborock RRmind GPT позволяет управлять устройством голосом и через приложение. Версия с автоматическим водоснабжением предлагает дополнительные удобства, такие как защита от переполнения.

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