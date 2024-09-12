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Roborock представила прототип очень компактной стиральной машины

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Компания Roborock представила компактную стиральную машину Zeo Mini M1, которая идеально подходит для небольших квартир.

Roborock представила прототип очень компактной стиральной машины

По габаритам стиральная машина напоминает микроволновую печь, но ее высота больше в два раза.

Стиральная машина вмещает 1 кг белья для стирки и 500 грамм для сушки. Для постельного белья подойдет только односпальная кровать, если наволочка и пододеяльник стирать отдельно.

Roborock представила прототип очень компактной стиральной машины

Zeo Mini M1 имеет режим самоочистки при температуре 90°C, двигатель с мощностью 4000 об/мин и уровень шума всего 45 дБ. На крышке есть сенсорная панель для выбора режимов стирки, таких как деликатная и хлопок.

Хотя Zeo Mini M1 пока является прототипом, Roborock планирует запустить продажи в США. Предзаказы уже стартовали по цене 660 долларов.

Roborock представила прототип очень компактной стиральной машины

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