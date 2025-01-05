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Roborock анонсировала робот-пылесос G30 Space с роботизированной рукой

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Компания Roborock готовится представить новые модели робот-пылесосов G30 Space и G30. На платформе Weibo были опубликованы короткие видео, демонстрирующие их ключевые особенности.

Roborock анонсировала робот-пылесос G30 Space с роботизированной рукой

G30 Space станет первым в мире роботом-пылесосом с роботизированной рукой, которая может складываться и выдвигаться.

Эта рука оснащена камерой, что может помочь в обнаружении или идентификации предметов, хотя точные возможности устройства пока не ясны. Предполагается, что рука может использоваться для поднятия предметов или открытия дверей.

Модель G30 также была представлена, но без роботизированной руки. Она имеет тонкий корпус толщиной 7,98 см, что позволяет ей легко помещаться под мебелью.

Оба продукта будут официально представлены 8 января на глобальном мероприятии, но информация о ценах и доступности пока отсутствует.

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