Roblox стал наиболее скачиваемой мобильной игрой в РФ за 2023 год

Мобильные игры стали еще более востребованы среди россиян, причем такой тренд наблюдается даже несмотря на определенные трудности.

По результатам анализа данных стало понятно, что чаще всего игроки в России скачивали на свои устройства игру Roblox. Именно она казалась самой популярной с показателем скачиваний больше 10 млн раз.

На втором месте оказался аниме-симулятор Gocha Lite 2 с 9,3 млн загрузок, а третье место заняла головоломка Royal Mach с 8,9 млн загрузок.

Эксперты компании data.ai уверены, что российский рынок мобильных игр и приложений продолжает расти, несмотря на некоторые трудности.

За последний год количество загрузок из магазинов App Store и Google Play увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Российский мобильный рынок видеоигр занимает достойное шестое место в мировом рейтинге. Впереди находятся такие страны, как Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия.

Процент загрузок из магазинов Apple и Google, приходящихся на российских пользователей, составляет не менее 1% от общего числа загрузок, пишет hi-tech.mail.ru.