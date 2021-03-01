Ритейлер открыл заказы на новые процессоры компании Intel

Ритейлер открыл заказы на новые процессоры компании Intel01.03.2021 10:56
В марте будут представлены новые процессоры от компании Intel. Официальные цены на них еще не объявили, но американский ретейлер Milwaukeepc уже начал на них принимать предварительные заказы.
Предполагается, что стоимость процессоров у Milwaukeepc завышенная от рекомендованной розничной цены.
К примеру, Intel Core i9-11900K предлагают заказать за $599,99, но это на $100 выше, чем рекомендованная розничная стоимость Core i9-10900K.
Intel обещала, что 11-е поколения Rocket Lake будет предлагаться по таким же ценам, как и десятое поколение.
Но стоит учесть, что Milwaukeepc и десятое поколение процессоров Intel продавала значительно дороже чем рекомендованная розничная цена.
Презентация процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake состоится 16 марта.
Цены у Milwaukeepc:
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