Ритейлер открыл заказы на новые процессоры компании Intel

В марте будут представлены новые процессоры от компании Intel. Официальные цены на них еще не объявили, но американский ретейлер Milwaukeepc уже начал на них принимать предварительные заказы.

Предполагается, что стоимость процессоров у Milwaukeepc завышенная от рекомендованной розничной цены.

К примеру, Intel Core i9-11900K предлагают заказать за $599,99, но это на $100 выше, чем рекомендованная розничная стоимость Core i9-10900K.

Intel обещала, что 11-е поколения Rocket Lake будет предлагаться по таким же ценам, как и десятое поколение.

Но стоит учесть, что Milwaukeepc и десятое поколение процессоров Intel продавала значительно дороже чем рекомендованная розничная цена.

Презентация процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake состоится 16 марта.

Цены у Milwaukeepc: