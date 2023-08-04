Riot Games опубликовала трейлер файтинга Project L во вселенной League of Legends

Два новых видеоролика файтинга Project L, разрабатываемого Riot Games и основанного на вселенной League of Legends, были представлены на Международном евразийском форуме «Такси». Это произошло после презентации игры в 2021 году, на которой некоторые детали были рассказаны киберспортсменом.

Первый ролик знакомит нас с чемпионом Yasuo, известным как «непрощённый». Игроки смогут управлять Yasuo, а также героями Darius, Ekko и Ahri на мероприятии EVO 2023, которое будет продолжаться до 6 августа.

Yasuo — опытный фехтовальщик, владеющий силой ветра. Он может справиться с любыми сложными ситуациями с помощью универсальной стойки. В ролике также упоминаются другие герои: Noxus, безжалостно сражающий врагов своим топором; Darius, наносящий мощные удары; Ekko, способный уворачиваться от атак благодаря умению управлять временем, и Ahri, проводящая стремительные атаки с помощью магии.

Второе видео посвящено основным принципам игры в Project L. Игра будет поддерживать клавиатуру и мышь, различные геймпады и другие устройства ввода. На выставке демонстрируется демоверсия только для геймпадов и джойстиков.

Геймдизайнер Кэролайн рассказывает о различных атаках в игре: легких, средних и тяжёлых, а также возможности создавать комбо. Каждый чемпион также обладает уникальными специальными приёмами.

Для завершения комбо можно использовать ультимативные удары, но они будут использовать накопительную полосу, ограничивая их постоянное применение. Один из таких ударов демонстрирует длинную кинематографичную сценку с добиванием врага.

Также в игре предусмотрено множество вариантов защиты, включая простую защиту, отталкивание противника и парирование ударов с ограниченной полоской. Несвоевременное парирование оставляет персонажа беззащитным.

Project L предоставит возможность играть как в одиночку, так и вдвоем. Существуют различные варианты совместных ударов. Система Fuse позволяет дуэтам изменять стиль игры, добавляя уникальные приёмы, включая возможность совместного проведения ультимативных ударов.

Пока точная дата выхода игры неизвестна, а название может быть дополнительно уточнено. Разработчики призывают игроков делиться своими отзывами и обещают предоставить больше подробностей в ближайшее время.