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Ring заплатит 1 миллион долларов за видео инопланетян через камеру домофона

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Компания Ring, подразделение Amazon, объявила о щедром вознаграждении в размере миллиона долларов за видеозапись, содержащую достоверные доказательства контакта с представителем внеземного разума. Условием является передача кадров с камер наблюдения Ring до 3 ноября.

Эксперт по изучению космоса и НЛО подтвердит, соответствует ли ролик критериям научного доказательства существования инопланетной формы жизни. В случае положительного заключения автор получит значительную денежную премию.

Кроме того, Ring предлагает 500 долларов за творческие постановочные съёмки, способные обмануть неподготовленного зрителя, убедив его в реальности встречи с пришельцами.

Для этого можно использовать костюмы, грим, реквизит и другие средства маскировки. Цель — показать на камере домофона креативную инсценировку контакта с инопланетным разумом.

С одной стороны, компания стимулирует креативность и исследовательский дух, предлагая награду за фиксацию контакта с внеземным разумом.

С другой стороны, существует риск, что некоторые люди будут заниматься намеренной мистификацией или фальсификацией с целью извлечения финансовой выгоды. Это может подорвать доверие к научным исследованиям в области внеземной жизни.

Кроме того, проведение такого рода конкурсов может привести к необдуманным или опасным действиям в поисках сенсационных кадров.

Сообщество уфологов и астрономов, безусловно, приветствует стремление компаний спонсировать исследования. Однако здесь следовало бы разработать более прозрачные и строгие критерии оценки результатов, чтобы избежать возможных манипуляций.

В целом идея сама по себе интересная и стимулирующая, но ее реализация требует большей проработки с точки зрения научной этики и защиты общественных интересов.

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