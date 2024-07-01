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Rimac хочет запустить в Хорватии сервис Verne с собственными беспилотными такси

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Хорватский производитель планирует, что уже в 2026 году в Хорватии будет работать новый сервис такси, в котором автомобили будут полностью автоматизированными.

Rimac хочет запустить в Хорватии сервис Verne с собственными беспилотными такси

Недавно показанный автомобиль представляет собой беспилотную машину на два места с раздвижными дверями.

В сервисе Verne будет использоваться система беспилотного вождения Mobileye Drive, а также краудсорсинговая программа Road Experience Management (REM), которая использует данные с транспортных средств, оснащенных системой Mobileye, для создания 3D-карт в режиме реального времени.

В салоне будет установлен огромный экран, а также аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos и 18 динамиками. Rimac уже заключила соглашения с 11 городами Евросоюза, Великобритании и Ближнего Востока, и ведет переговоры с более чем 30 городами по всему миру.

Rimac хочет запустить в Хорватии сервис Verne с собственными беспилотными такси

Целью сервиса Verne является устранение необходимости во втором или третьем автомобиле в семье, который занимает парковочное место, используется редко и требует значительных затрат.

Rimac работает над технологиями автономного вождения с 2017 года и получила субсидии от Евросоюза на разработку роботакси. Автономный автомобиль будет оснащен электрической силовой установкой и системой автопилота 4-го уровня. Для улучшения аэродинамических характеристик будут отсутствовать стеклоочистители и зеркала бокового обзора.

Rimac хочет запустить в Хорватии сервис Verne с собственными беспилотными такси Rimac хочет запустить в Хорватии сервис Verne с собственными беспилотными такси

 

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