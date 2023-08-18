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РИА Новости: «Воентелеком» представил лучшие разработки на форуме «Армия-2023»

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В рамках международного военно-технического форума «Армия-2023», проводящегося в парке «Патриот», компания «Воентелеком» представила передовые разработки в области информационных и телекоммуникационных систем связи. Об этом сообщили представители Министерства обороны.

РИА Новости: «Воентелеком» представил лучшие разработки на форуме «Армия-2023»

Согласно официальному заявлению ведомства, АО «Воентелеком» продемонстрировало свои последние достижения в разработке комплексов технических средств для информационных и телекоммуникационных систем связи на мероприятии «Армия-2023». Генеральный директор компании, Александр Артамонов, в своем выступлении поделился результатами работ специалистов в области создания новых образцов техники, способных снизить зависимость от импортных компонентов путем интеграции отечественных систем.

Ранее в ходе этого же мероприятия, на форуме «Армия-2023», «Рособоронэкспорт» объявил о заключении нескольких контрактов общей стоимостью около 600 миллионов долларов.

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