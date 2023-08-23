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«РИА Новости»: облачная платформа «Гостех» расширится на 14 новых сервисов

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В этом году планируется запустить первые 14 государственных сервисов на облачной платформе «Гостех», как сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в рамках форума «Технопром 2023» в Новосибирске. Одним из таких сервисов будет «маркетплейс центров коллективного пользования уникальных научных установок и расходных материалов».

«РИА Новости»: облачная платформа «Гостех» расширится на 14 новых сервисов

Чернышенко подчеркнул важность обеспечения непрерывной прослеживаемости результатов и их связи с конкретными участниками процесса, которые будут бесшовно интегрировать технологические запросы от бизнеса.

Ранее Чернышенко также объявил о планах внедрения системы научной экспертизы в России. Это позволит регионам осмысленно принимать решения по поддержке различных технологических проектов. Система научной экспертизы также предоставит возможность для многофакторной оценки результатов научной деятельности.

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