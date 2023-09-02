«РИА Новости»: эксперты назвали ТОП-10 самых ненадежных паролей на смартфонах

Большинство россиян используют простые комбинации в качестве паролей для своих мобильных устройств. Недавние исследования проведенные специалистами из Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА показали, что многие пользователи выбирают весьма предсказуемые пароли. Например, каждый десятый пользователь своего смартфона использует комбинацию «1234». Среди других популярных паролей можно выделить «1111», «0000», «1212», «7777», «1004», «2000», «4444», «2222» и «6969». Эксперты считают, что с использованием таких простых числовых последовательностей можно легко взломать около 22% мобильных устройств, и пароль «1234» позволяет получить доступ к более чем 10% смартфонов в России.

Четырехзначные коды также считаются небезопасными из-за ограниченного количества возможных комбинаций. Всего существует только 10 тысяч вариантов четырехзначных кодов, что делает их более подверженными взлому. В сравнении с этим, шестизначные комбинации обеспечивают один миллион вариантов, что делает их намного более надежными.

Специалисты также отмечают, что графические пароли, где пользователю нужно соединить несколько точек на экране для разблокировки устройства, могут быть менее безопасными, особенно когда посторонние могут подсмотреть этот рисунок. Эксперименты проведенные в РТУ МИРЭА показали, что графический ключ может быть запомнен и воспроизведен с расстояния полутора метров каждым третьим участником контрольной группы, в то время как цифровой код смог запомнить только каждый десятый.

Ректор РТУ МИРЭА, Станислав Кудж, подчеркивает, что результаты этого исследования подчеркивают недостаточную осведомленность пользователей о важности обеспечения безопасности и конфиденциальности на своих мобильных устройствах. В мире, где смартфоны дают доступ к большому объему личной информации, недостаточное внимание к правилам цифровой безопасности может привести к потере важных данных и денежных средств. Это также подчеркивает необходимость повышения цифровой грамотности среди населения, особенно среди молодежи и пожилых людей.