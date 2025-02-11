РГ: в РФ на 9% увеличились продажи фотоаппаратов – «мыльниц»

В России наблюдается повышенный интерес к самосборным ПК, моноблокам и цифровым фотоаппаратам, известным как «мыльницы». Эксперты связывают это с желанием экономить, последствиями санкций на игровые консоли и модой на 90-е, пишет «Российская газета».

В 2024 году продажи системных блоков увеличились на 45%, компьютеров-моноблоков — в 1,5 раза, а мелкой оргтехники — в 2,5 раза.

При этом продажи флешек и карт памяти снизились на 20%. Также возросли продажи электронных книг и планшетов на 8%, а компактных фотоаппаратов — на 9%.

Эксперты отмечают, что моноблоки становятся популярными благодаря соотношению цены и качества, а самосборные ПК привлекают покупателей, желающих сэкономить. Спрос на готовые сборки растет как среди энтузиастов, так и новичков.

Кроме того, многие пользователи отклоняются от игровых консолей в пользу ПК, где проще управлять графикой и производительностью. Санкции усложняют использование консолей, что также способствует переходу на ПК.

Рост интереса к цифровым фотоаппаратам объясняется ностальгией по 90-м, а молодые люди стремятся развивать свои навыки фотографии на устройствах без искусственного интеллекта.