РГ: маркетплейсы стали инструментом мошенников для кражи аккаунтов и денег

Маркетплейсы стали важной частью нашей жизни, предлагая широкий выбор товаров и экономию времени. Однако с ростом популярности таких платформ увеличивается и риск мошенничества, включая кражу денег и персональных данных.

Злоумышленники создают фейковые аккаунты и выставляют товары по привлекательным ценам, заманивая покупателей перейти по ссылке или QR-коду, ведущим на фишинговые сайты.

Клиенты, оплатившие покупку, часто не получают свои товары, а мошенники быстро удаляют поддельные страницы, пишет «Российская газета».

Чтобы избежать обмана, перед покупкой стоит проверить рейтинг продавца и отзывы, не переходить по сторонним ссылкам и делать оплату только через официальные платформы. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в службу поддержки маркетплейса и сохранить доказательства общения с преступниками.

Также существует угроза взлома аккаунтов через фишинговые ссылки, что может привести к списанию денег с карт. Мошенники могут использовать поддельные страницы, чтобы получить доступ к вашим данным. Важно не вводить реквизиты карты в дополнительные формы и использовать сложные пароли.

При столкновении с мошенничеством стоит обратиться в полицию и в службу поддержки маркетплейса для получения помощи. Безопасность онлайн-покупок требует внимательности и осторожности.