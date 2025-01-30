РГ: 62% россиян сообщают о кибермошенничестве в отношении пожилых родственников

Согласно исследованию, 62% россиян отметили, что их пожилые родственники сталкивались с кибермошенниками. Наиболее распространённые схемы включают попытки взлома аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, что затронуло 28% респондентов.

Также были случаи получения фейковых сообщений о выигрышах в лотереях (21%) и предложений о нелегальном заработке (17%), пишет «Российская газета».

Проблема утраты данных также актуальна: 58% опрошенных сообщили о потере паролей, а 16% столкнулись с кражей средств с банковских счетов.

Эксперты предупреждают, что кибермошенники используют методы социальной инженерии, чтобы обмануть пожилых людей, часто создавая срочные ситуации.

Несмотря на то что только 15% пострадавших составляют пенсионеры, эта группа остаётся наиболее уязвимой. Специалисты советуют обучать пожилых людей основам кибербезопасности и регулярно напоминать о правилах защиты от мошенников.