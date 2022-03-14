Результаты тестов подтверждают, что Apple не снижала частоту процессора M1 в новом iPad Air

Результаты тестов нового iPad Air показывают, что Apple не снижала частоту процессора M1, чтобы искусственно ограничивать производительность устройства.

Согласно результатам Geekbench 5, чип M1 в iPad Air пятого поколения имеет ту же рабочую частоту 3,2 ГГц, что и в iPad Pro . Таким образом, M1 iPad Air имеет практически такую ​​же производительность, как M1 iPad Pro.

В частности, iPad Air M1 имеет средние одноядерные и многоядерные оценки около 1700 и 7200 соответственно. Эти оценки подтверждают, что iPad Air M1 имеет производительность на уровне iPad Pro M1, при этом производительность процессора примерно на 60–70% выше, чем у iPad Air четвертого поколения с процессором A14 Bionic.

«Революционный чип M1 в iPad Air обеспечивает гигантский прирост производительности даже для самых требовательных приложений и рабочих процессов, с невероятной энергоэффективностью и временем автономной работы в течение всего дня», — говорится в пресс-релизе Apple о новом iPad Air.

Чип M1, впервые представленный в MacBook Air, 13-дюймовом MacBook Pro и Mac mini в ноябре 2020 года, оснащен 8-ядерным процессором, 8-ядерным графическим процессором и 16-ядерным нейронным движком. Чип обеспечивает новому iPad Air доступ к 8 ГБ единой памяти.

Решение Apple не понижать частоту чипа M1 в iPad Air примечательно, учитывая, что частота чипа A15 Bionic снижена до 2,9 ГГц в iPad mini шестого поколения по сравнению с 3,2 ГГц для других устройств, таких как iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max. Чип с пониженной тактовой частотой приводит к тому, что iPad mini работает примерно на 2–8% медленнее, чем модели iPhone 13.

Помимо чипа M1, ключевые особенности нового iPad Air включают модернизированную 12-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой Center Stage, возможность подключения 5G на моделях с сотовой связью, порт USB-C, работающий в 2 раза быстрее для передачи данных, и новые варианты цвета. Предварительные заказы начались 11 марта перед запуском 18 марта по цене от 599 долларов в США.