Результаты GeekBench показывают, что iPhone 13 Pro предлагает на 55% лучшую графическую производительность, чем iPhone 12 Pro

После анонса iPhone 13 во вторник Apple упомянула, что модели Pro имеют более мощный графический процессор, чем обычные модели, хотя они используют тот же процессор, что и чип A15 Bionic. Теперь результаты Geekbench показывают, что iPhone 13 Pro обеспечивает на 55% лучшую графическую производительность по сравнению с прошлогодним iPhone 12 Pro.

Как выяснил MacRumors , кто-то, имеющий доступ к устройству iPhone 13 Pro, провел тест Geekbench , который является эталонным инструментом для сравнения производительности смартфонов и других устройств. «IPhone14.2» (внутренний идентификатор iPhone 13 Pro) набрал 14216 баллов в тестах Metal, которые предназначены для измерения производительности графики.

Для сравнения, графический процессор iPhone 12 Pro набрал около 9123 баллов в тех же тестах Metal. Другими словами, графический процессор, входящий в состав процессора A15 Bionic iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, примерно на 55% мощнее графического процессора iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

К сожалению, до сих пор не проводились тестовые тесты с обычными моделями iPhone 13, поэтому мы не знаем, как он сравнивается с чипом A14 Bionic из прошлогодних iPhone или даже с улучшенным графическим процессором iPhone 13 Pro.

Как мы сообщали ранее , графический процессор из чипа A15 Bionic в iPhone 13 mini и iPhone 13 имеет четыре ядра. Что касается чипа A15 Bionic в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, графический процессор имеет дополнительное ядро, всего пять ядер. Стоит отметить, что графический процессор A14 Bionic, входящий в линейку iPhone 12, также имеет четыре ядра вместо пяти.

Дополнительная производительность, добавленная к моделям iPhone Pro этого года, вероятно, связана с поддержкой видеокодека ProRes, которая требует от графического процессора больших усилий.